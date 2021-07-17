Belçika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 27'ye çıktı

Belçika'yı sel vurdu. Resmi kaynaklara göre 20, yerel basında çıkan haberlere göre ise 27 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede büyük üzüntü yaratan sel felaketi nedeniyle milli yas ilan edildi. Belçika hükümetinin, sellerde yaşamını yitirenler için aldığı karar doğrultusunda 20 Temmuz'da 12.00'de sirenler çalacak, bayraklar yarıya indirilecek, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
21 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle sınırlı etkinliklerle düzenlenecek bağımsızlık günü kutlamaları tümüyle iptal edildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre 27 kişi hayatını kaybetti.
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