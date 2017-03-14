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Belçika'dan MHP'nin toplantısına yasak

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Belçika'dan MHP'nin toplantısına yasak
Belçika Türk Federasyonu Başkanı Zararsız, "Anvers şehrinde düzenlenecek referandum bilgilendirme programımız belediyeler tarafından iptal edildi." dedi.

Belçika Türk Federasyonu (BTF) Başkanı Ömer Zararsız, Belçika'nın Anvers şehrinde düzenlenecek referandum bilgilendirme programlarının belediyeler tarafından tarafından iptal edildiğini söyledi.

Zararsız, AA muhabirine, Almanya ve Hollanda'da yaşanan skandalların ardından Belçika'nın Anvers şehrinde düzenlenecek ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler'in konuşma yapacağı iki toplantının belediyeler tarafından engellendiğini açıkladı.

BTF Anvers Nord teşkilatının bir salon tutup düzenleyeceği programda, referandumla ilgili bilgi sunumu hazırlığında olduklarını anlatan Zararsız, Anvers Nord'da pazar sabah için Türk Spor Tesisleri'ni kiraladıklarını, afişler çıkartıldıktan 4-5 saat sonra Anvers Belediyesinin Türk Spor'u arayarak bu programın yapılamayacağını, salonu veremeyeceklerini söylediğini ifade etti.

Zararsız, mesnetsiz bir suçlamayla Berchem'de gerçekleştirilecek program iznininin de iptal edildiğine dikkati çekerek, "Şu an itibariyle cuma günü Anvers Berchem'de de yapılacak bir programda da sıkıntı var. Belçika'daki aşırı milliyetçiler bizlerden şikayetçi oldular. Belediye ile tehdit noktasına gelmişler. 'Dernek içerisinde yapacağınız programı iptal ediyoruz' diye bir açıklama yaptılar." diye konuştu.

Belçika'nın başka bölgelerinde planladıkları programlarda bir sıkıntı olmadığını anlatan Zararsız, yaşanan iptallerin nedeninin "Evet" kampanyası olduğuna dikkati çekti.

Zararsız, sokaklarda miting yapmadıklarını hatırlatarak, "Kendimize ait binalarda, kendimize ait dernek salonlarında güncel konulara ilişkin bilgilendirme toplantısı yapacağız. Bir salon kiralamıştık. Belediye iptal ettiği için kendi teşkilatımızın salonunda bunu devam ettireceğiz. Diğer toplantıyı da kendi binamızda yapacağız. Belediye buna izin vermeyeceğini gazetelere açıklıyor." dedi.

Öte yandan, Belçika basınına göre, aşırı sağcı Belçika Flaman Milliyetçi Cephe'den (N-VA ) Anvers Belediye Başkanı Bart De Weber, toplantılara izin verilmemesine gerekçe olarak polis güvenlik analizinde durumun kamu düzenini bozabileceğini iddia ediyor.

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