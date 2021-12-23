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Belçika’dan Omicron mutasyonuna karşı kısıtlama kararı

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Belçika’da Korona virüs salgını ile mücadele devam ederken Omicron mutasyonunun hızla yayılması yetkilileri harekete geçirdi.
Belçika’dan Omicron mutasyonuna karşı kısıtlama kararı

Hükümet, Noel tatilinde vaka sayısını düşük tutabilmek için önlemleri sıklaştırdı. Alınan yeni kararlar kapsamında sinema ve tiyatro salonları gibi iç mekân etkinliklerini durdurma kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta sonu Hollanda ve Danimarka’nın sinema salonlarını kapatma kararından sonra Belçika da vakaların artması nedeniyle iç mekân etkinliklerinin kapatılması dışında maçların seyircisiz oynanması ve işyerlerindeki müşteri kapasitesini düşürmek gibi yeni önlemler aldı.

Yoğun bakım ünitelerinde 693 hastanın bulunduğu ülkede müzeler, kütüphaneler ve spor salonları dışında sinema ve tiyatro salonları, konser ve diğer eğlence mekânları Pazar gününde itibaren kapatılacak.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, açıklamasında yeni vakaların yaklaşık yüzde 30’un Omicron mutasyonlu olduğunu belirterek “Çok fazla belirsizliğin olduğu bir dönemde son derece temkinli olmalıyız" dedi. Öte yandan, Başbakan Croo, Noel tatilinden önce halkı test yapmaya çağırdı.

Belçika, Covid-19 vakalarının artmasıyla zorunlu evden çalışma ve 6 yaşından itibaren maske takma önlemlerinin yanı sıra gece kulüplerinin ve restoranların 23.00’te kapatılması kararını almıştı.

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