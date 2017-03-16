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Belçika'dan Türk imamlara vize engeli

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Belçika'dan Türk imamlara vize engeli
Belçika hükümetinin, Türkiye'den ülkeye gidecek imamlara vize vermeme kararı yargı tarafından da haklı bulundu.

abancılar Dava Konseyi, yurt dışında yaşayan imamlara vize verilmemesinin, inanç özgürlüğü ihlali olmadığına hükmetti.

Konsey, Türk imamların vize talebinin reddedilmesinin, temel eşitlik hakkını ihlal etmediğini de vurguladı.

Göç ve mültecilerden sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken, bu yıl içinde Türkiye'den Belçika'ya gelmek isteyen 12 imama vize vermeyi reddetti.

Francken, Belçika'da hükümet tarafından tanınmayan camiler için getirilen ya da getirilmek istenen imamlara, ülkede yerleşmelerini sağlayacak uzun vadeli vize verilmesine karşı olduğunu açıkladı.

Belçikalı bakan, buna gerekçe olarak da birçok caminin kontrol edilememesini gösteriyor.

'İnanç özgürlüğü ihlali' iddiası reddedildi

Belçika'nın vize vermeyi reddettiği 12 imamdan 10'u, yabancılarla ilgili hukuki sorunları ele alan Yabancılar Dava Konseyi'ne başvurdu.

Yasal yollara başvuran imamlar, Belçika hükümetinin "dini inancı yaşama hakkını ihlal ettiğini" savundu.

Ancak bu başvuru üzerine bir araya gelen Konsey, inanç özgürlüğü ihlali iddiasının doğru olmadığını belirterek, imamların zaten yurtdışında oldukları için Belçika yasaları kapsamına girmediklerine işaret etti.

Bakan Theo Francken, bu kararın oldukça önemli olduğunu belirterek, "Biz, tanınmamış, denetimsiz cami imamlarına vize verirken ayrım yapabilmeliyiz" dedi.

Francken, statüsü tanınmayan camiler konusundaki katı uygulamalarının hukuki olarak da destek bulduğunu söyledi.

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