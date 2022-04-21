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Belçikalı Bakan, eşinin hastalanması nedeniyle görevine ara verdi

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Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, eşinin beyin kanserine yakalanması üzerine geçici olarak görevini bıraktı.
Belçikalı Bakan, eşinin hastalanması nedeniyle görevine ara verdi

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, eşinin beyin kanserine yakalanması üzerine geçici olarak görevini bıraktı.

Wilmes, belirsiz bir süre için görevinden ayrıldığını belirten mektubunu, sosyal medya hesabında yayımladı.

Wilmes, mektubunda, "Bugün hastalık aniden hayatımıza girdi. Eşim Christopher Stone, birçok kadın, erkek ve çocuk gibi agresif beyin kanserine karşı mücadelesine başlıyor" ifadesini kullandı.

Bu zorlu sınavın ailesi ve Belçika hükümetindeki rolü nedeniyle kendisi için sonuçları olacağını belirten Wilmes, "Bakan olmak özen, her zaman hazır olma hali ve tam bir bağlılık gerektiriyor. Bu durum, eşim Christopher ve çocuklarımızın bu zor dönemde ihtiyaç duyacağı desteği sağlamamı engelleyecekti. O, her zaman bizim yanımızda oldu, ben de şimdi onun yanında olmalıyım" ifadesine yer verdi.

Sophie Wilmes'in görevlerine Tarım Bakanı David Clarinval ile Devlet Bakanı Mathieu Michel'in vekalet edeceği bildirildi.

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