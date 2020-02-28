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Belçikalı şirketten ‘corona’ önlemi: Personelin öpüşüp tokalaşması yasaklandı

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Belçikalı şirketten ‘corona’ önlemi: Personelin öpüşüp tokalaşması yasaklandı
Belçikalı şirketten ‘corona’ önlemi: Personelin öpüşüp tokalaşması yasaklandı

Belçika’nın Kortrijk kentinde bulunan Duma adlı şirket, yeni tip corona virüsü salgınından korunmak amacıyla çalışanlarına öpüşme ve tokalaşmayı yasakladı.

yasak tüm personeli kapsıyor. Yasak salgın tehdidi ortadan kalkana kadar sürecek. Çalışanlar gülümseme ve baş selamıyla yetinecek.

Hollanda’da Amsterdam Fuar ve Kongre Merkezi RAI de çalışanlarını, ‘corona‘ salgınından korunmak için fuar ziyaretçileriyle tokalaşmama konusunda uyarmıştı.

Dünya çapında şimdiye dek 81 bin 842 kişide corona virüsü görüldü. Bunlardan 2 bin 797’si hayatını kaybetti, 30 bin 384’ü tedavi edildi.

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