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Belediye araçları Meclis önünden çekildi

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Dün sabah eylem için getirilen belediye araçları komite toplantısı sonrası Meclis önünden çekildi. Meclis önü araç trafiğine açıldı.
Belediye araçları Meclis önünden çekildi

“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”na karşı olan belediyelerin Meclis önündeki eylemi dün akşam sona erdi.

Dün sabah eylem için getirilen belediye araçları komite toplantısı sonrası Meclis önünden çekildi. Meclis önü araç trafiğine açıldı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar TAK’a yaptığı açıklamada, dün Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde yerel yönetimler reformuyla ilgili 4 tane yasa tasarısının görüşüldüğünü belirterek, komitede görüşmelerin devam etmesi yönünde karar alındığını kaydetti.

51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın muhalefet, sendikalar ve ilgili paydaşlarla yarın komitede ivedilikle görüşülmesi yönünde karar üretildiğini de ifade eden Zurnacılar, gelecek hafta ise diğer 4 yasa tasarısının tekrar görüşüleceğini dile getirdi.

Araçlar ve personelin dün akşam komite toplantısı sonrası Meclis önünden çekildiğini belirten Zurnacılar, bunun sebebinin yerel yönetimler reformuyla ilgili yasaların tekrar görüşülecek olması olduğunu söyledi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar, olumlu sonuç çıkmazsa tekrar eylemlere başlayacaklarını da kaydetti.

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