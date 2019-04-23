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Belediye başkanı alerjisi olan çocuk için evinin etrafında bakla yetiştirilmesini yasakladı

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İtalya’nın Floransa kenti sınırlarındaki Sesto Fiorentino kasabasının belediye başkanı, bakladan zehirlenen bir çocuğun annesinin ricası üzerine ailenin evine 300 metreden yakın mesafede bakla yetiştirilmesini yasakladı.
Belediye başkanı alerjisi olan çocuk için evinin etrafında bakla yetiştirilmesini yasakladı

Guardian’daki habere göre belediye başkanı Lorenzo Falchi, bakla yemenin ya da tarladaki tozuna maruz kalmanın neden olduğu favizm (bakla zehirlenmesi) tanısı konulan çocuğun evinin yakınlarında üretim yapanların faaliyetlerine yedi gün içinde son vermeleri gerektiğini söyledi.

Başkanın sözcüsü, konulan yasağın az sayıda yetiştiriciyi etkileceyeğini vurgulayarak, “Çocuğun evinin etrafında evler ve bir beyzbol sahası var. Çok az sayıdaki boş arazide bakla üretimi yapılıyor” dedi.

Sözcü, çocuğun annesinin geçen yıl aynı taleple kendilerine başvurduğunu ve reddettiklerini ancak kansızlığı tetikleyen favizmin ciddi sonuçları olabileceğini, çocuğun uzun süre tedavi gördüğünü öğrenince kararlarını değiştirdiklerini söyledi.

Favizm genellikle Akdeniz kökenli erkeklerde görülüyor. Bakla, İtalyan mutfağında önemli yer tutuyor.

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