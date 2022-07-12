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Belediye başkanı çalışanlara emir verdi: Gülümseyin

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Filipinler’de Mulanay belediyesinin başkanı Aristotle “Aris” L Aguirre, kamu çalışanlarını görevlerini icra ederken gülümsememeleri halinde disiplin cezası alacakları konusunda uyardı.
Belediye başkanı çalışanlara emir verdi: Gülümseyin

Filipinler'de bir belediye başkanı, kamu çalışanlarına “gülümseme” talimatı verdi.

Quezon bölgesine bağlı Mulanay belediyesinin başkanı Aristotle “Aris” L Aguirre, kamu çalışanlarını görevlerini icra ederken gülümsememeleri halinde disiplin cezası alacakları konusunda uyardı. Çalışanların enerjisinin düşük olduğunu düşünen belediye başkanı, çözümü bir “gülümseme talimatnamesi” imzalamakta buldu.

Yerel yönetime göre bu politika bölgede dostane bir ortam oluşmasına katkı sağlayacak. Karar, gülümseme emrine uymayan çalışanların yasalara aykırı hareket ettikleri için ceza almasını öngörüyor.

Başkent Manila'nın güneyindeki Silang kentinin yeni seçilen belediye başkanı Kevin Anarna da, kısa bir süre önce yerel çalışanlara daha fazla gülümseme ve neşeli olma çağrısı yapmıştı. Anarna ayrıca çalışanlara, farklı siyasi partilerin renkleri dışında beyaz kıyafetler giyme talimatı da vermişti.

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