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Belediye başkanı erken gelip nöbet tuttu, işe geç gelenleri binaya almadı

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Belediye başkanı erken gelip nöbet tuttu, işe geç gelenleri binaya almadı
Belediye başkanı erken gelip nöbet tuttu, işe geç gelenleri binaya almadı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, işe geç gelen memur ve işçileri belediyeye almayarak kapıları kapattı.

İHA’da yer alan habere göre, sabah saat 07:30’da mesaiye gelen Vergili, giriş kapısında işçi ve memurların girişlerini takip etti. Saat 08:30’u geçtikten sonra işe gelen işçi ve memurları belediye binasına almayan belediye başkanı, güvenlikçilere de kapıları kapattırdı.

Belediye başkanının kesin talimatı diyen güvenlikçiler işçi ve memurları almazken, su parası yatırmaya gelen yurttaşları belediyenin araçları ile diğer tahsilat yerlerin taşıdı.

Daha önce defalarca birim müdürlerini sözlü olarak uyardığını ancak buna riayet edilmediğini belirten Vergili şunları söyledi: “Bundan sonra belirli bir saatten sonra gelen memur ve işçilerin iş yerine girişini yasakladım ve haklarında gerekli işlemleri yapacağım. Vatandaşın problemi olmaz. Ben her türlü yetkiye sahibim ve onları mağdur etmeyiz.” 

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