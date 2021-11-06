Belediye Başkanı Halkı Spora Davet Etti

Harmancı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Bugün Cumartesi hava harika, fırsatı olanlar için spor şart. Çağlayan parkı Basketball sahası çizimler ve verdiği mesajla harika oldu.

Visual Voices ve PeacePlayers birlikte hareket ederek, sanatçılarımız Nurtane Karagil ve Christina Christofi Lefkoşa’nın her iki yakasında 2 basketball sahasını sanatla dönüştürdüler. Ayrıca projeye ABD elçiliği de destek verdi.

Bu sanatsal çalışmayı kaçırmayın.”