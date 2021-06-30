  • BIST 1.365
  • Altın 490,294
  • Dolar 8,6687
  • Euro 10,2919
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Belediye Başkanı Sadıkoğlu, İskele Polis Müdürü Karagil’i Ziyaret Etti

» »
İskele Belediye Başkanı Polis Örgütünün 57. Kuruluş yıldönümü ve Polis Günü nedeni ile İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’i ziyaret etti.
Belediye Başkanı Sadıkoğlu, İskele Polis Müdürü Karagil’i Ziyaret Etti

Polis Örgütünün 57. Kuruluş yıldönümü ve Polis Günü, ada genelinde bir dizi etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’i ziyaret etti.  Buradaki konuşmasında İskele Belediye Meclisi’nin aldığı bir kararı açıklayan Başkan Sadıkoğlu, bir ay gibi kısa bir sürede yeni bir araç alarak polis teşkilatına teslim edeceklerini söyledi.

 

BAŞKAN SADIKOĞLU, İSKELE POLİS MÜDÜRÜ KARAGİL’İ ZİYARET ETTİ

İskele Belediye Başkanı Polis Örgütünün 57. Kuruluş yıldönümü ve Polis Günü nedeni ile İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’i ziyaret etti.   İskele Polis Müdürlüğü’ndeki polisler ve tüm polislerin, ülkedeki huzur, asayiş ve güveni sağladıkları için İskele ilçesi adına teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, konuşmasının devamında şunlara yer verdi:  “Güven ve huzuru sizlerin sayesinde yaşıyoruz. Bu yalnızca bizim fark ettiğimiz bir durum değil. Bölgemize dışarıdan da gelen kişilerin takdirini alan bir durum. Bu da polisimizin üstün gayretleri sayesinde yaşanıyor.   Polis Örgütünün 57. Kuruluş yıldönümü ve Polis Günü dolayısıyla bugün bir kez daha sizlere söylemek istedik.”

 

SADIKOĞLU: EN KISA SÜREDE YENİ BİR ARAÇ ALARAK TESLİM EDECEĞİZ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’i ziyaretinde, aldığı karar doğrultusunda Polis Müdürlüğü’ne hibe edilmek üzere alınacak araç için geçtiğimiz günlerde İskele Belediye Meclisi’nin aldığı kararı da paylaştı. Sadıkoğlu, en kısa sürede aracın alınarak, Polis Teşkilatına teslim edileceğini açıkladı. Başkan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda Karagil’in şahsında tüm polis örgütüne mensup polislere, gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

 

KARAGİL: “ İSKELE BELEDİYESİ’NE KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Gökay Karagil de konuşmasında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, İskele Belediyesi’nin, İskele Polis Müdürlüğü’ne yapacağı araç teslimi ve örgütü ile ilgili düşünceleri için İskele Polis Müdürü ve tüm polis örgütü adına teşekkür etti. Polisin birinci amacı görev yaptığı bölge içinde vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlama için ortam hazırlamak olduğunu ifade eden Karagil, polisliğin ferdi değil bir ekip çalışması olduğunun da altını çizdi. Bizim için en büyük mutluluk kaynağı, vatandaşın, yapılan doğru icraatlara, doğru tepkiler verdiğini görmektir diyen İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, bu durumun da kendilerini her şeyden çok mutlu ettiğini vurguladı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Bölgesinde Yarın 5 Saatlik Elektrik Kesintisi Var23 Haziran 2021 Çarşamba 14:47
  • Kardeş Belediyeler İskele’de Buluştu22 Haziran 2021 Salı 09:28
  • Dipkarpaz balıkçı barınağı bakımsızlıktan dolayı yıkılıyor, 160 adet tahtayı yenilemekten aciziz!21 Haziran 2021 Pazartesi 11:39
  • Dipkarpaz’da Balıkçılık Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Düzenleniyor21 Haziran 2021 Pazartesi 10:12
  • Sarıçizmeli: Maksat Maraş temizlensin, teker dönsün, selfieler çekilsin15 Haziran 2021 Salı 12:55
  • İskele'de tavla turnuvası düzenleniyor15 Haziran 2021 Salı 08:00
  • KTÖS’ten Eleştiri14 Haziran 2021 Pazartesi 14:37
  • Belediyeler Birliği Heyeti Konya’ya gitti13 Haziran 2021 Pazar 18:49
  • Bafra’da yangın çıktı!13 Haziran 2021 Pazar 14:30
  • İskele'de elektrik kesintisi11 Haziran 2021 Cuma 08:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti