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Belediye Başkanı Sennaroğlu yine serbest kaldı

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Şiddet kullanma tehdidi suçlaması ile dün tutuklanan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile şoförü, haklarında dava okunarak serbest bırakıldı.
Belediye Başkanı Sennaroğlu yine serbest kaldı

Kendisini eleştirdiği gerekçesi ile Büyükkonuk sakini H.İ’e hitaben “kafanıza kurşun sıkacam” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, ileride yargılanmak üzere hakkında dava okunarak serbest bırakıldı.

Sennaroğlu’nun yanı sıra şoförünün de darp ve yine şiddet tehdidi suçlaması ile tutuklandığı olayda, başkanın şoförünün de hakkında dava okunduğu öğrenildi.

Sennaroğlu’nun geçtiğimiz hafta bir başka suçlama ile ilgili tutuklanıp halihazırda teminata bağlanmış durumda olması nedeni ile mahkeme huzuruna çıkarılmadığı edinilen bilgiler arasında.

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