  • BIST 92.941
  • Altın 359,883
  • Dolar 6,7794
  • Euro 7,3746
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Belediye başkanı, ‘Sokağa çıkma yasağı ihlal ediliyor’ diye yardım istedi; polis eğlenenler arasında eşini buldu

» »
Belediye başkanı, ‘Sokağa çıkma yasağı ihlal ediliyor’ diye yardım istedi; polis eğlenenler arasında eşini buldu
Belediye başkanı, ‘Sokağa çıkma yasağı ihlal ediliyor’ diye yardım istedi; polis eğlenenler arasında eşini buldu

ABD’nin Illinois eyaleti sınırlarındaki Alton kentinin belediye başkanı, sokağa çıkma yasağının ihlal edildiğine dair bilgi alınca polisten destek istedi. Polis, yaptığı baskınlardan birinde belediye başkanının eşini eğlenirken buldu.

Belediye Başkanı Brant Walker, halktan sokağa çıkmamalarını istedi ve önlemlere uyulmasının salgınla mücadele hayati önemi olduğunu söyledi. Ancak, belediye görevlileri, uyarılara rağmen yasağın ihlal edildiğini, bazı eğlence yerlerinin açık olduğunu bildirince kentin polis teşkilatından ‘yetkilerini kullanarak tutuklama ve benzeri yaptırımları uygulamalarını’ istedi. Bunu, geçen cuma akşamı yaptığı bir basın açıklamasıyla duyurdu.

48 saat sonra polis, insanların toplu halde buluştuğuna dair ihbar aldığı birkaç yere baskın yaptı. Bunlar arasında ‘Hiram’s Tavern’ adlı bir bar da vardı ve eğlenenenler arasında Walker’ın eşi de bulunuyordu.

Walker şunları söyledi: “Polis beni bilgilendirdi. Eşime, herkese nasıl muamele ediliyorsa öyle davranılmasını, gereken cezanın verilmesini istedim. Eşim yetkişkin bir insan ve kendi kararlarını verebilecek durumda. Ben böyle bir şey yaptığı için utanıyorum ve Alton halkından özür diliyorum. Yaptığı şeyin bedelini de herkes gibi öder.”

Alton Polisi, bardaki herkes hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Yasağı ihlal edenlere 364 güne kadar hapis cezası ve 2 bin 500 dolar (17 bin lira) para cezası veriliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayrıldığı eşine 40 milyar dolar tazminat ödeyen Jeff Bezos hâlâ dünyanın en zengin insanı08 Nisan 2020 Çarşamba 14:48
  • "Home Office"cilere tavsiyeler: İşle özeli karıştırmayın08 Nisan 2020 Çarşamba 14:29
  • Koronavirüs testi pozitif çıkan muhtar, "Size de bulaştırmış olabilirim" diyerek mahalleliden helallik istedi07 Nisan 2020 Salı 18:35
  • Çekya polisi nüdistleri uyardı: Çıplaklar da maske takmak zorunda07 Nisan 2020 Salı 18:07
  • Evde karantinaya girmek istedi, eşi eve almadı...geceyi sokakta geçirdi07 Nisan 2020 Salı 16:42
  • Gürgen Öz'den Koronavirüs açıklaması: Etin üzerine altın döküp yiyordunuz, ne oldu?07 Nisan 2020 Salı 16:02
  • ‘Corona’ nedeniyle eve dönüştürdüğü kamyonunda yaşamaya başladı07 Nisan 2020 Salı 15:37
  • Cep telefonuna bakarken yürüyerek metro raylarına düşen kadın böyle kurtarıldı06 Nisan 2020 Pazartesi 16:47
  • 'CoronavirusChallenge': Yüzeyleri yalayıp, yaşlıların suratına öksürüyorlar06 Nisan 2020 Pazartesi 14:50
  • Koronavirüs internetten alışverişi nasıl etkiledi? En çok artan ve düşen ürünler neler?05 Nisan 2020 Pazar 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti