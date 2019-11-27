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Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı

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Sokakta idrarını yaparken yakalanan Belfast Belediye Başkanı John Finucane hakkında idari soruşturma açıldı. Finucane, anahtarları yanında olmadığı için böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Finucane, "Elbette çok utandım ve açıkça özür diliyorum" dedi.
Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı

 

Sokakta idrarını yaparken yakalanan Belfast Belediye Başkanı John Finucane hakkında idari soruşturma açıldı. Finucane, anahtarları yanında olmadığı için böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Finucane, "Elbette çok utandım ve açıkça özür diliyorum" dedi.

Kuzey İrlanda’da Belfast Belediye Başkanı John Finucane, sokakta idrarını yaparken yakalanınca idari soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Sinn Fein mensubu 39 yaşındaki John Finucane, 29 Haziran’da Belfast şehir merkezinde yaşanan olay nedeniyle özür dilediğini duyurdu.

Finucane, “Bu olay nedeniyle elbette çok utandım ve son derece üzgünüm ve açıkça özür diliyorum” dedi. Katıldığı bir sosyal etkinlikten dönerken çok sıkıştığını söyleyen John Finucane, Castle Caddesi’ndeki ofisine girmeye çalıştığını ancak anahtarlarının yanında olmadığını anlattı. Ana caddeden mümkün olduğunca uzak ve gizli bir nokta bulmaya çalıştığını söyleyen Finucane, iki polis memuru tarafından yakalandığını belirtti.

Finucane’nin olayın ardından ‘uygunsuz davranışı’ nedeniyle polisten hafif suçlarda işletilen, cezai yaptırımı olmayan bir uyarı aldığı kaydedildi.

Belediye başkanına, davranış kurallarını çiğnediği gerekçesiyle resmi bir soruşturma açılıp açılmayacağı yetkililerin yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak. 

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