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Belediye Başkanını sahnede bıçakladılar

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Belediye Başkanını sahneden bıçakladılar: Durumu ağır
Belediye Başkanını sahnede bıçakladılar

Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı, ülkenin en büyük bağış etkinliğinde sahnedeyken uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

53 yaşındaki Belediye Başkanı Pawel Adamowicz olay yerinde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı.

Sabıkası olduğu belirtilen 27 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

Saldırganın, bağırarak Adamowicz'in eski partisinin öncülüğündeki bir önceki hükümet döneminde haksız yere hapse atıldığını söylediği belirtildi.

Saldırı, yüzlerce kişinin katıldığı geleneksel bir bağış konseri sırasında düzenlendi.

Olay yerinden gelen görüntülerde, geçtiğimiz günlerde hapisten çıkan saldırganın "Adamovicz öldü" diye bağırdığı ve hapishanede işkence gördüğünü söylediği duyuluyor.

Polonya medyası, saldırganın sahneye gazeteci kartıyla girdiğini duyururken, bu bilgi resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Pawel AdamowiczTelif hakkıREUTERS Image captionMayor Adamowicz, etkinlikte konuşma yaparken.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Twitter'daki açıklamasında belediye başkanı için dua edilmesini istedi.

Varşova'daki BBC Muhabiri Adam Easton, Adamowicz'in çocuk hastaneleri için para toplanan konserde bıçaklanmasının ülkeyi şoke ettiğini söyledi.

Adamowicz'in Baltık Denizi kıyısındaki Gdansk'ın belediye başkanlığını 20 yıldır yapan ve iyi tanınan bir siyasi olduğu belirtiliyor.

Belediye Başkanı, saldırıdan birkaç dakika önce, Instagram'da onlarca kişinin beyaz ışıklar tuttuğu bir fotoğraf paylaştı.

adamowiczpawel tarafından yapılan numaralı Instagram paylaşımını geçin

adamowiczpawel tarafından yapılan numaralı Instagram paylaşımının sonuPresentational white space

Polonya'da ana muhalefetteki Vatandaşlık Platformu'nun eski bir üyesi olan belediye başkanı, liberal bir isim olarak tanınıyor.

İçişleri Bakanı ve Başbakan da saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

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