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Belediye Başkanları Başbakanlığa yürüdü!

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K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu ve belediye başkanları bugün saat 12.30’da Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi.
Belediye Başkanları Başbakanlığa yürüdü!

K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu ve belediye başkanları bugün saat 12.30’da Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi.

Belediye başkanları saat 12.00’de Başbakanlık ışıklarında buluşarak Başbakanlığa yürüdü.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada Başbakan’a taleplerini ileteceklerini belirtti.

Belediye Başkanları, 51-95 sayılı Belediyeler Yasası’nın geçmesini, emekli belediye başkanlarını ilgilendiren maaş sorununun giderilmesini ve belediyelere Covid 19 desteğinin verilmesini talep ediyorlar.

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