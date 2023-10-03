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Belediye başkanları, İmar Yetkisi ile ilgili toplantı gerçekleştirdi

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KTTB’de bir araya gelen 11 belediye başkanı, 51/95 Belediyeler (Değişiklik) Yasası tahtında Belediye Meclisi’ne verilen İmar Yetkisi ile ilgili bir toplantı düzenledi.
Belediye başkanları, İmar Yetkisi ile ilgili toplantı gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde (KTTB) bir araya gelen 11 belediye başkanı, Cumhuriyet Meclisi’nden geçen 51/95 Belediyeler (Değişiklik) Yasası tahtında Belediye Meclisi’ne verilen İmar Yetkisi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki toplantıda K. T. Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, yaklaşık iki saat süren toplantıda başkanlar, 51/95 Belediyeler (Değişiklik) Yasası tahtında Belediye Meclisi’ne verilen imar yetkisinin bir an evvel hayat bulması için hareket etme kararı aldı.

Vatandaşa daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla, görev yetkisini kullanmak isteyen belediyelerin, Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan komitenin alacağı karar doğrultusunda, ivedilikle yetkiyi belediye başkanlarına vermesi, bu süre içerisinde de Fasıl 96’da yasal düzenleme yapılarak imar yetkisinin tüm belediyelerde, belediye meclislerine devredilmesi arzusunda olduklarını vurgulandı.

Bu konuda mağdur olan 11 belediyenin toplantıda, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında birlikte hareket etmeye ve hızlı bir şekilde girişimde bulunmaya karar verdikleri açıklandı.

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