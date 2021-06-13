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Belediye Başkanları siyasi parti kuruyor, "Bağımsızlar Partisi"

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Belediye Başkanları siyasi parti kuruyor, "Bağımsızlar Partisi" geliyor...
Belediye Başkanları siyasi parti kuruyor, "Bağımsızlar Partisi"

Kıbrıs Türk siyasal tarihini etkileyecek bir girişim olabilir...

Bazı belediye başkanları Detay Gazetesi'ne yaptıkları özel açıklamada, siyasi parti kurma kararı aldıklarını söylediler.

DETAY ÖZEL HABER

Aralarında bazı büyük ilçelerin bağımsız belediye başkanlarının da olduğu isimler siyasi parti kurmak için girişimlere başladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Yeni Erenköy Belediye başkanı Yeşilırmak, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu gibi önemi isimlerinden yer aldığı girişim kamuoyu tarafından ilgiyle karşılandı.

Girişime bazı UBP'li Belediye Başkanları'nın da destek verdiği, yeni kurulacak partiye katılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Kurulacak siyasi partiye ileride bağımsız vekillerin de katılıp katılmamayı değerlendirecekleri öne sürüldü.

Kararın Türkiye ziyareti öncesinde verilmiş olması ise dikkatlerden kaçmadı.

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