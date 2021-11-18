Belediye Başkanları Vekilliğe göz kırpıyor

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un CTP’den Milletvekili aday adayı olacağını açıklamasından sonra Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilıkrmak da UBP’den Belediye Başkan adayı olacağını açıkladı.

Önümüzdeki günlerde başka Belediye Başkanlarının daha vekil adaylıklarını açıklamaları bekleniyor.

Erenköy Belediye Başkanı Vekil Adayı olacağını açıkladı

İşte açıklama;

Değerli yol arkadaşlarım, dostlarım…

Milletin efendisi, milletine hizmet edendir.

Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik krizin ve pandeminin yarattığı tahribat her geçen gün daha da ağır şartlar olarak bizlere yansımaktadır. Böyle bir süreçte daha önce Yeniereköy’de olduğu gibi elimi taşın altına koyarak memleketime ve milletime daha fazla hizmet edebilmek adına ailemin, anne ve babamın, kardeşlerimin, sevdiklerimin ve beni destekleyen yol arkadaşlarımın da rızasını alarak 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak erken genel seçiminde, Ulusal Birlik Partisi İskele Bölgesinden Milletvekili aday adayı olmaya karar verdim.

Bu noktaya gelirken, Yenierenköy Beldesinde ekip arkadaşlarımızla birlikte bir başarı hikayesi yazdık. Ülkemizde maalesef yerelden genele bir hizmet anlayışı yayılmadı. Yerel siyaset ve yerel demokrasi, genel siyasetin temeli olduğunu düşünmekteyim dolasıyla aday adaylığımın bu anlamda da ülkeye bir mesaj olduğu kanısındayım. Hangi partiden olursa olsun, başarı hikayesi olan yerel yöneticilerin, kurumsallaşmayı tamamlamasının ardından, görevi emin isimlere teslim etmesi ve ülke geneline hizmet için adım atması son derece önemlidir. Dünya da bu modeli kullanarak genel yönetimde başarı sağlanmaktadır. 3.5 yıllık kısa bir süre içerisinde icra anlamında yokluk ve kıt kaynaklar içerisinde çok ciddi bir tecrübe elde ettik. Genç ve dinamik bir şekilde görev almaya hazırım. Ülke ve toplum yararı için başladığımız ve bitirdiğimiz projeler bölgemizi kısa sürede bir merkez haline getirdi. Aday adaylığı kararımı verirken, dönüp geriye baktığımda çizdiğim yol adaylığım için belirleyici oldu. Ulusal Birlik Partisi’ne ve partililerimize olan güvenim tamdır. Bana duyulan güvenin de farkındayım. Bu enerjiyi, yerelden genele, icraat tecrübesini Yenierenköy’den ada geneline taşımaya hazırım. Zor bir karar oldu ama, uzun süren görüşmeler, tecrübeli abilerim, ablalarım, yol arkadaşı kardeşlerim ile saatler süren toplantılar yaptık. Geldiğimiz aşamada, verdiğimiz bu kararın altında yatan tek neden hizmet etme aşkıdır. Bu yola aşkla çıktık, bu yolu hep birlikte yürümek istiyoruz.

Vatana ve milletimize hayırlı olsun.

Sosyal Demokrasi Hareketi’nden Demokrat Parti’ye Destek

Demokrat Parti, Sosyal Demokrasi Hareketi’nin (SDH) seçimlerde DP’yi destekleyeceğini açıkladı.

DP’den yapılan açıklamaya göre SDH tarafından düzenlenen bir yemekte, destek kararı açıklandı.

Etkinliğe katılan SDH Başkanı Alper Özsakınç’ın seçimlerde DP’yi destekleyeceklerini açıkladığı belirtildi.

Destek yemeğinde konuşma yapan Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, birliktelik kararı alan SDH Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek, “Bu birlikteliğin ülkemiz, gençlerimiz, kadınlarımız ve geleceğimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Ataoğlu, “Her zaman dediğim gibi gailemiz olan ülkemiz, gençlerimiz, kadınlarımız ve gençlerimizin daha mutlu yaşaması için, elbirliği ile ülkemize güzel işler yapmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip, bir takım halinde büyümemizi sürdürüp, ileriki süreçte gücümüze güç katan başta gençlerimiz ve kadınlarımızla daha etkin projeler üretip ülkemizi daha vizyoner bir yapıya çıkarmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Milletin Partisi’nde Kurultay Tamamlandı ve seçime girmeye hak kazandı

Yeni Genel Başkan; Rüyam Karaca

Milletin Partisi’nde Olağan Kurultay 18 Kasım Perşembe günü gerçekleşti.

Milletin Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen Kurultay’da, Parti Genel Başkanı’nın yanı sıra Genel Sekreter,75 kişilik Parti Meclisi ve eş zamanlı olarak Merkez Yönetim Kurulu belirlendi.

Genel Başkanlık yarışı için tek aday olan Rüyam Karaca, Milletin Partisi’ni Erken Genel Seçime götürecek yeni Genel Başkan olurken aynı zamanda KKTC siyasetine de bir ilki yaşatarak; ilk kadın Siyasi Parti Genel Başkanı oldu.

Parti Genel Sekreteri ise Nihat Deniz olarak açıklandı

Parti Meclisi’ne seçilen isimler ise şu şekilde sıralandı;

KORHAN EKCAN BÜLENT KAYA FATMA GAZİCİ İBRAHİM UÇAK MESUT AYAR ÖZGÜR ÖZEN YILMAZ GÜNDOĞDU SONGÜL FİDAN MEHMET ALİ DOĞAN YILMAZ TAŞKIN GÜLDEM AKDAĞ AHMET ZEYNEL YAYICI ONUR ŞANIVAR DUDU GÜVEN ABDULKADİR YİĞİT COŞKUN BORAN SERDAR KARABULUT SEMİH LEYMUN AHMET YÖNLÜER KADİR IRMAK ÜMİT TAŞ ŞAHİN KIRMIZIGÜL SEDAT ATEŞ ŞEKİP HATAY KURTULUŞ SÖZMEN SONGÜL FİDAN ÜMİT DAĞLI NİLÜFER GÜNEŞ KENAN KARABOĞA NURETTİN ÇAMLICA AHMET ŞAHİN ÖMER ATLAR MURAT ÇÖKÜ REŞAT İDER MEHMET AKİF SAVCI MEHMET ŞAFAK MURAT GÖK EŞREF KARDEŞOĞLU FADIL KORKMAZ HALİL ÖZKARDEMLİ HAMDO ŞANVERDİ HASAN KARAMAN HASAN YILDIRIM HAYRULLAH KORUK HIDIR DİNLEMEZ HİŞAM TARAZİ HÜSEYİN YILMAZ İBRAHİM DİNLEMEZ DERİN ÖKÇELEN DİLEK UZUN DİNÇER ÇAKICI CUMA KAVUNCUOĞLU ELİZ FELLAHOĞLU ELMAS DURAL ABDURRAHMAN ŞANVERDİ YÜCEL KAHVECİ AHMET AKAN AHMET ATLAR AHMET DİNÇ AHMET TÜRKMEN CÜNEYT ARIK AZİZ PARLAK BİLAL YILDIRIM SABAHAT YİĞİT ANIL HOCAOĞLU ÇETİN TURHALLI CEYLAN TAŞKIN CUMA DAŞYÜREK ABDULHAMİT BEKAR MEHMET EĞER NURİ DEVECİ MEHMET ARSLAN MERYEM PARLAK

Milletin Partisi’nin MYK’sına seçilen isimler ise şu şekilde;