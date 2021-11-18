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Belediye Başkanları Vekilliğe göz kırpıyor!

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Belediye Başkanları Vekilliğe göz kırpıyor!
Belediye Başkanları Vekilliğe göz kırpıyor!

Belediye Başkanları Vekilliğe göz kırpıyor

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un CTP’den Milletvekili aday adayı olacağını açıklamasından sonra Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilıkrmak da UBP’den Belediye Başkan adayı olacağını açıkladı.

Önümüzdeki günlerde başka Belediye Başkanlarının daha vekil adaylıklarını açıklamaları bekleniyor.

 

 

Erenköy Belediye Başkanı Vekil Adayı olacağını açıkladı

İşte açıklama;

Değerli yol arkadaşlarım, dostlarım…

Milletin efendisi, milletine hizmet edendir.

Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik krizin ve pandeminin yarattığı tahribat her geçen gün daha da ağır şartlar olarak bizlere yansımaktadır. Böyle bir süreçte daha önce Yeniereköy’de olduğu gibi elimi taşın altına koyarak memleketime ve milletime daha fazla hizmet edebilmek adına ailemin, anne ve babamın, kardeşlerimin, sevdiklerimin ve beni destekleyen yol arkadaşlarımın da rızasını alarak 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak erken genel seçiminde, Ulusal Birlik Partisi İskele Bölgesinden Milletvekili aday adayı olmaya karar verdim.

Bu noktaya gelirken, Yenierenköy Beldesinde ekip arkadaşlarımızla birlikte bir başarı hikayesi yazdık. Ülkemizde maalesef yerelden genele bir hizmet anlayışı yayılmadı. Yerel siyaset ve yerel demokrasi, genel siyasetin temeli olduğunu düşünmekteyim dolasıyla aday adaylığımın bu anlamda da ülkeye bir mesaj olduğu kanısındayım. Hangi partiden olursa olsun, başarı hikayesi olan yerel yöneticilerin, kurumsallaşmayı tamamlamasının ardından, görevi emin isimlere teslim etmesi ve ülke geneline hizmet için adım atması son derece önemlidir. Dünya da bu modeli kullanarak genel yönetimde başarı sağlanmaktadır. 3.5 yıllık kısa bir süre içerisinde icra anlamında yokluk ve kıt kaynaklar içerisinde çok ciddi bir tecrübe elde ettik. Genç ve dinamik bir şekilde görev almaya hazırım. Ülke ve toplum yararı için başladığımız ve bitirdiğimiz projeler bölgemizi kısa sürede bir merkez haline getirdi. Aday adaylığı kararımı verirken, dönüp geriye baktığımda çizdiğim yol adaylığım için belirleyici oldu. Ulusal Birlik Partisi’ne ve partililerimize olan güvenim tamdır. Bana duyulan güvenin de farkındayım. Bu enerjiyi, yerelden genele, icraat tecrübesini Yenierenköy’den ada geneline taşımaya hazırım. Zor bir karar oldu ama, uzun süren görüşmeler, tecrübeli abilerim, ablalarım, yol arkadaşı kardeşlerim ile saatler süren toplantılar yaptık. Geldiğimiz aşamada, verdiğimiz bu kararın altında yatan tek neden hizmet etme aşkıdır. Bu yola aşkla çıktık, bu yolu hep birlikte yürümek istiyoruz.

Vatana ve milletimize hayırlı olsun.

 

 

Sosyal Demokrasi Hareketi’nden Demokrat Parti’ye Destek

Demokrat Parti, Sosyal Demokrasi Hareketi’nin (SDH) seçimlerde DP’yi destekleyeceğini açıkladı.

DP’den yapılan açıklamaya göre SDH tarafından düzenlenen bir yemekte, destek kararı açıklandı.

Etkinliğe katılan SDH Başkanı Alper Özsakınç’ın seçimlerde DP’yi destekleyeceklerini açıkladığı belirtildi.

Destek yemeğinde konuşma yapan Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, birliktelik kararı alan SDH Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek, “Bu birlikteliğin ülkemiz, gençlerimiz, kadınlarımız ve geleceğimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Ataoğlu, “Her zaman dediğim gibi gailemiz olan ülkemiz, gençlerimiz, kadınlarımız ve gençlerimizin daha mutlu yaşaması için, elbirliği ile ülkemize güzel işler yapmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip, bir takım halinde büyümemizi sürdürüp, ileriki süreçte gücümüze güç katan başta gençlerimiz ve kadınlarımızla daha etkin projeler üretip ülkemizi daha vizyoner bir yapıya çıkarmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

 

 

Milletin Partisi’nde Kurultay Tamamlandı ve seçime girmeye hak kazandı

Yeni Genel Başkan; Rüyam Karaca

Milletin Partisi’nde Olağan Kurultay 18 Kasım Perşembe günü gerçekleşti.

Milletin Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen Kurultay’da, Parti Genel Başkanı’nın yanı sıra Genel Sekreter,75 kişilik Parti Meclisi ve eş zamanlı olarak Merkez Yönetim Kurulu belirlendi.

Genel Başkanlık yarışı için tek aday olan Rüyam Karaca, Milletin Partisi’ni Erken Genel Seçime götürecek yeni Genel Başkan olurken aynı zamanda KKTC siyasetine de bir ilki yaşatarak; ilk kadın Siyasi Parti Genel Başkanı oldu.

Parti Genel Sekreteri ise Nihat Deniz olarak açıklandı

Parti Meclisi’ne seçilen isimler ise şu şekilde sıralandı;

  1. KORHAN EKCAN
  2. BÜLENT KAYA
  3. FATMA GAZİCİ
  4. İBRAHİM UÇAK
  5. MESUT AYAR
  6. ÖZGÜR ÖZEN
  7. YILMAZ GÜNDOĞDU
  8. SONGÜL FİDAN
  9. MEHMET ALİ DOĞAN
  10. YILMAZ TAŞKIN
  11. GÜLDEM AKDAĞ
  12. AHMET ZEYNEL YAYICI
  13. ONUR ŞANIVAR
  14. DUDU GÜVEN
  15. ABDULKADİR YİĞİT
  16. COŞKUN BORAN
  17. SERDAR KARABULUT
  18. SEMİH LEYMUN
  19. AHMET YÖNLÜER
  20. KADİR IRMAK
  21. ÜMİT TAŞ
  22. ŞAHİN KIRMIZIGÜL
  23. SEDAT ATEŞ
  24. ŞEKİP HATAY
  25. KURTULUŞ SÖZMEN
  26. SONGÜL FİDAN
  27. ÜMİT DAĞLI
  28. NİLÜFER GÜNEŞ
  29. KENAN KARABOĞA
  30. NURETTİN ÇAMLICA
  31. AHMET ŞAHİN
  32. ÖMER ATLAR
  33. MURAT ÇÖKÜ
  34. REŞAT İDER
  35. MEHMET AKİF SAVCI
  36. MEHMET ŞAFAK
  37. MURAT GÖK
  38. EŞREF KARDEŞOĞLU
  39. FADIL KORKMAZ
  40. HALİL ÖZKARDEMLİ
  41. HAMDO ŞANVERDİ
  42. HASAN KARAMAN
  43. HASAN YILDIRIM
  44. HAYRULLAH KORUK
  45. HIDIR DİNLEMEZ
  46. HİŞAM TARAZİ
  47. HÜSEYİN YILMAZ
  48. İBRAHİM DİNLEMEZ
  49. DERİN ÖKÇELEN
  50. DİLEK UZUN
  51. DİNÇER ÇAKICI
  52. CUMA KAVUNCUOĞLU
  53. ELİZ FELLAHOĞLU
  54. ELMAS DURAL
  55. ABDURRAHMAN ŞANVERDİ
  56. YÜCEL KAHVECİ
  57. AHMET AKAN
  58. AHMET ATLAR
  59. AHMET DİNÇ
  60. AHMET TÜRKMEN
  61. CÜNEYT ARIK
  62. AZİZ PARLAK
  63. BİLAL YILDIRIM
  64. SABAHAT YİĞİT
  65. ANIL HOCAOĞLU
  66. ÇETİN TURHALLI
  67. CEYLAN TAŞKIN
  68. CUMA DAŞYÜREK
  69. ABDULHAMİT BEKAR
  70. MEHMET EĞER
  71. NURİ DEVECİ
  72. MEHMET ARSLAN
  73. MERYEM PARLAK

 

Milletin Partisi’nin MYK’sına seçilen isimler ise şu şekilde;

  1. GENEL BAŞKAN RÜYAM KARACA
  2. GENEL SEKRETER NİHAT DENİZ
  3. MYK ÜYESİ KORHAN EKCAN
  4. MYK ÜYESİ BÜLENT KAYA
  5. MYK ÜYESİ FATMA GAZİCİ
  6. MYK ÜYESİ ERHAN KARA
  7. MYK ÜYESİ MESUT AYAR
  8. MYK ÜYESİ ÖZGÜR ÖZEN
  9. MYK ÜYESİ YILMAZ GÜNDOĞDU
  10. MYK ÜYESİ ZEHRA ÖNDER
  11. MYK ÜYESİ MEHMET ALİ DOĞA
  12. MYK ÜYESİ YILMAZ TAŞKIN
  13. MYK ÜYESİ GÜLDEM AKDAĞ
  14. MYK ÜYESİ AHMET ZEYNEL YAYICI
  15. MYK ÜYESİ ONUR ŞANIVAR
  16. MYK ÜYESİ DUDU GÜVEN
  17. MYK ÜYESİ ABDULKADİR YİĞİT
  18. MYK ÜYESİ COŞKUN BORAN
  19. MYK ÜYESİ SERDAR KARABULUT
  20. MYK ÜYESİ SEMİH LEYMUN
  21. MYK ÜYESİ İBRAHİM UÇAK

 

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