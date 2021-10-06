Belediye Başkanlarının Çadır Eyleminde Çözüm Arayışları Sürüyor

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak başlattığı ve dört belediye başkanının daha destek verdiği eylemin sona ermesi için görüşmeler yapılıyor.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak başlattığı ve dört belediye başkanının daha destek verdiği eylemin sona ermesi için görüşmeler yapılıyor. Bu çerçevede, dün Başbakan Ersan Saner ile görüşen Sarıçizmeli’nin bugün ise Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ile görüşmesi bekleniyor.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak başlattığı eylem 8’inci gününde. Eylemin 6’ncı gününde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da Bakanlığın bahçesine çadır kurarak eyleme katılmış, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise ziyaret ederek destek vermişti.

“UMARIM SONUCA BAĞLARIZ”

Birleşik Kurul’un imar planı ile ilgili resmi olarak toplantıya çağrılmasını ve onaylanmış planın yürürlüğe girmesini talep eden Sarıçizmeli, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, dün Başbakan Ersan Saner ile görüştüğünü, bugün ise Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ile görüşeceğini bildirdi.

Başbakan’ın çağrısı üzerine görüştüklerini belirten Sarıçizmeli, görüşmede Başbakan’ın önerilerini dinlediklerini aktardı.

Başbakan’ın önerilerinin tümünün planda bulunduğunu kaydeden Sarıçizmeli, “Gördük ki Başbakan planla ilgili bilgi sahibi değil” dedi.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ile bugün yapacakları görüşmenin saatinin belli olmadığını da belirten Sarıçizmeli, görüşmenin sonunda konunun sonuca bağlanması temennisini dile getirdi.

Şehir Planlama Dairesi’nin Birleşik Kurulu toplantıya çağırması gerektiğini yineleyen Sarıçizmeli, siyasetin yasaların önüne geçmemesini istedi.