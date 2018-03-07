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Belediye Başkanlığı için partilerde "Ön seçimler" nasıl olacak?

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Belediye Başkanlığı için partilerde "Ön seçimler" nasıl olacak?
Belediye Başkanlığı için partilerde "Ön seçimler" nasıl olacak?

Yerel yönetim seçimlerinin 24 Haziran tarihinde yapılacak olması dolayısı ile siyasal partilerde hareketlilik yaşanıyor. Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) 28 Belediye'de Belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adaylıkları için müracaat kabul etti.

Bir çok belediyede UBP'ye birden fazla adayın müracaatta bulunduğu gelen bilgiler arasında.

UBP'de aday tespiti sıkıntısı

UBP'nin aday tespitinde üyeye mi gideceği yoksa adayları parti meclisi veya MYK'nın mı belirleyeceği konusu ise tartışma yarattı. Üyeye gidilmesi durumunda bazı adayların adaylıktan çekilmesi de gündeme geldi.

YSK Erken Milletvekilliği seçiminde ön seçim demişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 7 Ocak 2018 tarihinde yapılan erken Genel Milletvekilliği seçimlerinde siyasal partilerin adaylarını tüzüklerinde başka bir madde yok ise ön seçimle üyeleri tarafından belirlenmesi gerektiğini açıklamış ve ön seçim yapan siyasal partilerin seçimlerine temsilcilerini göndermişti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel yönetim seçimleri için aynı ön seçim metodunu uygulayıp uygulamayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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