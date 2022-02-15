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Belediye Birlikleri’nin İş Birliği Protokolü Kapsamında Proje Başvuruları Değerlendiriliyor

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Belediye Birlikleri’nin İş Birliği Protokolü Kapsamında Proje Başvuruları Değerlendiriliyor
Belediye Birlikleri’nin İş Birliği Protokolü Kapsamında Proje Başvuruları Değerlendiriliyor

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, proje başvuruları değerlendiriliyor.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından, 11 Şubat 2021’de, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılımıyla yapılan törende imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği’nden bir heyet, KKTC’ye gelerek, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret ederek, Birlik Başkanı Mahmut Özçınar ve Birlik İdare Amiri Muammer Güneş ile bir araya geldi.

Heyeti kabülünde konuşan Mahmut Özçınar, yürütülen iş birliği çalışmalarının önemine dikkat çekerek, bu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği heyeti, proje başvurularının değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde belediyelere de ziyaret gerçekleştiriyor. Çalışmalar, her belediyenin bir projesi olacak şekilde sürdürülüyor.

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