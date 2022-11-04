Belediye bütçelerine destek Resmi Gazete’de!

Bakanlar Kurulu, belediyelere destek yapılacak 85.456.934 TL’nin, İçişleri Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “ Belediye Bütçelerine Destek Projesi” kaleminden karşılanmasına kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:
“Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe Dairesi Müdürlüğü’nün 3 Kasım 2022 tarihi ve BTD.0.00-488/01-22/E.2450 sayılı yazısına istinaden, belediyelere destek yapılmak üzere 85.456.934 TL’nin, İçişleri Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen 08-01 -06-2-0-04-3-07-1 -1-02 'Belediye Bütçelerine Destek Projesi' kaleminden karşılanmasına karar verdi.”
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