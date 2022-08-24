Belediye çalışanların eyleme başladı

Cumhuriyet Meclisi bugün, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor.
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İŞ, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komiteye geri çekilip yeniden görüşülmesi talebiyle bugün genel uyarı grevi ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylemine başladı.
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