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Belediye Çalışanlarından eylem hazırlığı

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28 belediyede örgütlü olan 4 sendika, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin “verdiği sözleri yerine getirmediğini” belirterek, “taleplerinin yerine getirilmemesi halinde” 14 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacaklarını açıkladı.
Belediye Çalışanlarından eylem hazırlığı

28 belediyede örgütlü olan 4 sendika, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin “verdiği sözleri yerine getirmediğini” belirterek, “taleplerinin yerine getirilmemesi halinde” 14 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacaklarını açıkladı.

28 belediyede örgütlü olan 4 sendika Belediye Emekçileri Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Hür İş Federasyonu ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin “verdiği sözleri yerine getirmediğini” belirterek, “taleplerinin yerine getirilmemesi halinde” 14 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacaklarını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada taleplerini sıralayan 4 sendika, Belediyeler Değişiklik Yasası’nın günümüz koşullarına uygun hale getirilmesini, belediyelere Covid-19 desteği verilmesini talep ediyor.

Sendikalardan yapılan açıklamada “Belediyelerin devlet katkısı ödeneği 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen ve gerçekleşecek olan hayat pahalılığı oranında 2022 yılındaki devlet katkısına yansıtılmalıdır” denildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

28 Belediyede örgütlü olan Belediye Emekçileri Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Hür İş Federasyonu ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası bugün bir araya gelmiştir.

Ülkemizde belli bir süreden beridir devam eden ekonomik kriz ve covid-19 salgınının etkileri Belediyelere de olumsuz anlamda yansımıştır. Covid-19 salgını süresince tüm belediye emekçileri ve belediyeler önemli hizmetlerde bulunurken buna karşılık UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti verdiği sözleri yerine getirmemekle birlikte, 2021 yılında devlet katkı paylarında herhangi bir artışa gitmemiştir.

Gelinen noktada tüm bu mali sıkıntılar Belediye Emekçilerinin maaş ve sosyal ödeneklerinin aksamasına ve belediyeleri ise aşılamaz krizlerle karşı karşıya bırakmıştır.

28 Belediyede örgütlü bulunan 4 sendika olarak aşağıdaki taleplerimizi kamuoyunun bilgisine getirir, bu taleplerimizi 14 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da KKTC Cumhuriyet Meclisi önünde daha da güçlü bir şekilde tüm üyelerimizle birlikte dile getireceğimizi bildiririz.

1-Belediyeler Değişiklik Yasası, bir an önce çağa ve günün koşullarına uygun bir şekilde meclisten geçirilmelidir. 2010 yılından beri 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası altında çıkarılması gereken “Sınav Tüzüğü” bir an önce hayata geçirilmelidir.

2-Başbakan Ersan Saner’in, söz verdiği ancak belediyelere verilmeyen Covid-19 Destek Ödeneği ivedi bir şekilde ödenmeli ve Belediyelere başta su olmak üzere tüm borçları derhal ödemelidir.

3- Belediyelerin devlet katkısı ödeneği 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen ve gerçekleşecek olan hayat pahalılığı oranında 2022 yılındaki devlet katkısına yansıtılmalıdır.   

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