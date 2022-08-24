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Belediye Çalışanlarının MİNİBÜS'üne el konuldu, yürüyerek Lefkoşa'ya gidiyorlar!

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Belediye Çalışanlarının MİNİBÜS'üne el konuldu, yürüyerek Lefkoşa'ya gidiyorlar!
Belediye Çalışanlarının MİNİBÜS'üne el konuldu, yürüyerek Lefkoşa'ya gidiyorlar!

Belediyelerde örgütlü sendikalar Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İş, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın yeniden komiteye çekilip tekrardan düzenlenmesini talep etmek amacıyla Meclis önünde gerçekleştiği eyleme gelmek için yola çıkan Dipkarpaz Belediyesi ve Geçitkale Belediyesi'nin minibüsüne polisin el koyduğu öğrenildi.

 Emekçiler yürüyerek meclis önüne doğru ilerliyor. 

Ayrıca köylerin girişinde polis konuşlandığı ve araçların Lefkoşa'ya gelmesinin engellendiği belirtildi. Öte yandan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş'ın şoförünün de tutuklandığı öğrenildi.

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