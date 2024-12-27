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Belediye Emekçileri Sendikası, olağanüstü toplanıyor

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Belediye Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplanıyor.
Belediye Emekçileri Sendikası, olağanüstü toplanıyor

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Yönetim Kurulu bu sabah “hükümetin sendikaların eylemsizliğine karşın duyarsız tavrı” gündemiyle olağanüstü toplanıyor.

BES’ten yapılan açıklamaya göre yönetimin gündeminde; sendikaların grev ve eylemlerine karşın hükümetin hala duyarsız davranması ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile Hayat Pahalılığı Ödeneği yasalarında yapmak istediği emekçi düşmanı değişiklikleri geri çekmemesi konuları olacak.

Gerçekleşecek toplantının ardından BES’in eylem ve grev stratejisini açıklaması bekleniyor.

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