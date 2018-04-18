  • BIST 108.621
  • Altın 177,381
  • Dolar 4,0987
  • Euro 5,0664
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den bomba yanıt!

Belediye Emekçileri Sendikası'ndan eylem uyarısı

» »
Belediye Emekçileri Sendikası (BES), hükümetin, Yenierenköy Belediyesi ile ilgili bir hafta içinde çözüm önerileri hazırlayıp, görüşme çağrısı yapmaması durumunda Lefkoşa’da eylem düzenlemekten çekinmeyeceğini açıkladı
Belediye Emekçileri Sendikası'ndan eylem uyarısı

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yaptığı açıklamada, Yenierenköy Belediyesi’nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için hükümete sundukları önerilerin ve Başbakan Tufan Erhürman’ın “Sendika ile birlikte bu süreci götüreceğiz” demesinin üzerinden iki haftadan fazla geçtiğini anımsattı.

Yalınkaya, iki haftalık süreç içerisinde kamuoyuna ve kendilerine “şirin görünmek” için gösterilen duruşun aksine, bir önceki başbakanın yaptığı gibi, BES’in muhatap alınmadığını iddia ederek Başbakan ve Maliye Bakanına eleştiride bulundu. Yalınkaya, Belediye Emekçileri Sendikası’nın sunduğu önerilerin çözüme yönelik olmadığının iddialarının hem altının boş, hem de hiçbir dayanağı olmadığını kaydetti.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanını da eleştiren Yalınkaya, “Görev ve sorumluluklarının ne olduğunu bilip bilmediğini merak ediyoruz. Sayın Bakan sanki de kendisinin sorumluluğunda olmayan bir konuymuş gibi Yenierenköy Belediyesi’ndeki krizle ilgili en ufak bir adım atmıyor, çözüm önerisi üretmiyor, hatta konuya müdahil bile olmuyor” iddiasında bulundu.

Kendilerinin çözüm önerilerinin hükümetin önünde durduğunu, ancak hükümetin çözüm önerilerinin halen kamuoyuna açıklanmadığını ifade eden Yalınkaya, hükümetin niyetinin eğer belediyeleri birleştirmek adı altında kapatılan belediye çalışanlarını sokağa atmaksa, sendika olarak buna asla geçit vermeyeceklerinin bilinmesini istedi.

Yalınkaya, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda, bir hafta içerisinde hükümet çözüm önerilerini hazırlayıp sendikamıza görüşmek için çağrı yapmazsa, örgütlü olduğumuz 9 belediyenin çalışanlarını Lefkoşa’ya getirmekten ve bu onurlu mücadeleyi başlatmaktan en ufak bir çekincemiz olmadığını başta hükümete ve tüm kamuoyuna duyururuz”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!18 Nisan 2018 Çarşamba 07:45
  • YENİ HİÇBİR ŞEY YOK!!18 Nisan 2018 Çarşamba 06:45
  • Denetlenen 203 inşaattan 90’ı kapatıldı17 Nisan 2018 Salı 18:35
  • Otobüs eve girdi!17 Nisan 2018 Salı 17:37
  • Bazı bölgelerde 5 saat elektrik verilemeyecek17 Nisan 2018 Salı 16:15
  • “Artık evde oturarak devletten maaş alma sistemi olmayacak”17 Nisan 2018 Salı 16:09
  • Gece kulüpleri çalıştayı yarın17 Nisan 2018 Salı 16:07
  • KTTO: “Devlet, tüm vergi, resim ve harçlarını tl olarak hesaplamalı”17 Nisan 2018 Salı 16:05
  • Özersay: "İzolasyon sürdükçe Kıbrıslı Rumlar çözüme yaklaşmaz"17 Nisan 2018 Salı 15:56
  • Denktaş: “Devletin kiraladığı arazilerde kur sabitlemesine gidilecek”17 Nisan 2018 Salı 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti