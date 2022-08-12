Belediye emekçileri, yeni yol haritası belirlemek için toplanıyor

Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” oy çokluğuyla ile bugün komiteden geçerek Genel Kurula sevk edildi.
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin (Özel) Yasa Tasarısı'nın geçmesi ile ilgili bugün öğle saatlerinde yeni yol haritası belirlemek için toplanacak.
kaynak : Kıbrıs Postası
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