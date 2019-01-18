Belediye görevlisi hırsızlıktan tutuklandı

30.09.2014 tarihinde, Yeni Erenköy Belediyesinde çalınan T.M.(E-52)’nin, belediye adına başka bir şahsa hizmet alımım için ödeme yapmak üzere belediye muhasebesi tarafından kendisine verilen 471,20 TL tutarındaki çeki bozdurup, 100 TL’sini kullanımındaki araca akaryakıt ikmali yaptıktan sonra, geriye kalan 371,20 TL’yi ilgili şahsa ödeme yapmayıp söz konusu parayı çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.