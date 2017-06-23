Belediye Ombudsman raporunu yok sayıyor

Yeniboğaziçi Karavan kampı sakinleri mübarek Ramazan ayında Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından, yine susuz bırakıldı.

Taner ULUTAŞ/Detay Gazetesi

Ombudsman Emine Dizdarlı’nın raporunda, belediyenin kamp sakinlerini susuz bırakma yetkisi olmadığını ve vermediği hizmet karşılığında para talebinde bulunamayacağını belirtmesine karşın, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Kamp alanına su götüren tankerleri bağlatacağı ve polis tarafından ceza kestirileceği tehdidinde bulunduğu öğrenildi.

KAMP ALANINA GÖSTERİLEN DAVRANIŞ KABUL EDİLMEZ

İngiliz devrinde karavan kamp alanı olarak kullanılan ve günümüzde de emeklilik dönemini doğa ile baş başa kaliteli bir yaşam sürerek geçirmek isteyen 263 karavan sakinine ev sahipliği yapan kamp alanına karşı gösterilen bu davranış, kabul edilmez olarak nitelendiriliyor. Karavan sahiplerinin seçtiği Kamp – Der yönetim kurulu tarafından idare edilen karavan alanı, birçok kişiye istihdam olanağı sağlarken, Kamp sakinlerinin, bölge esnafına yaptıkları alış veriş ile de büyük getiri sağlıyor.

RAMAZANDA ORUÇ TUTAN İNSANLARI SUSUZ BIRAKIYOR

Kamp-Der Başkanı Kenan Akın, Kanal T’de yayınlanan Gün Sonu programında yaptığı açıklamada, Kamp-Der 1982 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Yeniboğaziçi belediyesine verilmişti. Belediye alt yapı konusunda bir çivi dahi çakmadı. Daha sonra Sayın Akıncı Turizm Bakanı olduğu dönemde tuvalet binaları yapıldı. Duş alma yerleri ve bulaşık yıkama yerleri inşa edildi. Daha sonra bu yer Sayın Serdar Denktaş’ın girişimleri ile kamp sakinlerinin idaresine ve kirasına verildi Bugün belediye başkanı Sayın Katip anlaşılmaz bir davranış biçimi sonrasında kampın susuz kalması için çalışıyor. Ramazan günü oruç tutan insanları susuz bırakmaya çalışıyor. Tanker Sahibine senin arabanı bağlatırım. Polise ceza yazdırırım diyor. Halbuki Ombudsman bunları yapamayacağını raporunda belirtti dedi.

HÜKÜMET İLE ÇARPIK YAPILAŞMAYI DÜZELTELİM

Kenan Akın açıklamasına devamla, kamp alanı bugün görenleri imrendirecek bir temizliğe sahiptir. Orada çarpık yapılaşma var deniliyor. Doğrudur. Belediyenin eskiden olaya müdahale etmemesi nedeni ile çarpık yapılaşma oldu. Bunları ortadan kaldırma girişiminde bulunduk ancak mahkeme kararları önümüze çıktı. Hükümet bireylerinin desteği ile bir süre içerisinde bunu gelin düzeltelim ifadesinde bulundu.

KAMPIN AĞAÇLIK BÖLGESİNİ GENÇLİĞİN KULLANIMINA VERELİM

Kamp alanının bir bölümü Orman Dairesinin kontrolündedir. Burası bakımsızdır ve yangına davetiye çıkarmaktadır. Ben bugüne kadar çok güzel işlere imza atan Gençlik Dairesi Başkanı Gencay Eroğlu’na çağrı yapıyorum diyen Kenan Akın, gelsin orasını düzenleyelim ve Gençliğin kullanımına verelim. Orada izciler ve ilkokul ile ortaokul öğrencileri gelsinler orman ve ağaç sevgisini daha çok öğrensinler dedi.