Belediye seçiminde ittifak olur mu?

Erken genel seçimden sonra seçimlere yönelik yapılan ilk anket Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nden (CMIRS) geldi.

“Önümüzdeki pazar günü seçim yapılsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna yanıt veren katılımcılar, en yakın seçimler olan yerel seçimler yani belediye seçimleri için bir tablo çizdi.

Telefonla konuşularak yapılan anket, dörtlü koalisyondan sorunların çözümü için umutlu olan toplumun, en yakın seçim için kararsızlık yaşadığını ortaya koydu. Bu durum, “belediye seçimlerinde de ‘ittifak’ olur mu?” sorusunu gündeme getirdi.

Ekim 2017 anket sonuçlarına göre Şubat 2018 anketinde, hükümette bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) ile ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) olası bir seçimde oylarını düşürdüğünü gösteriyor. Bu ankette oylarını en iyi derece artıran tek parti Halkın Partisi (HP) oldu.

UBP’nin oy oranı yüzde 19.01’den yüzde 12.93’e; CTP’nin yüzde 15.89’dan yüzde 8.62’ye; DP’nin yüzde 3.39’dan yüzde 2.72’ye; TDP’nin yüzde 4.43’ten yüzde 2.72’ye düştüğü; HP’nin ise oy oranını yüzde 8.85’ten 12.02’ye yükselttiğini gösteriyor.

“Karma” oy kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 7.29’dan yüzde 13.83’e; “kararsız” olanların oranı yüzde 17.19’dan yüzde 20.41’e ve “oy kullanmam” diyenlerin oranı yüzde 20.57’den yüzde 23.58’e yükseldi.

UBP’de büyük düşüş

CMIRS’in Temmuz 2016, Ekim 2016, Ocak 2017, Nisan 2017, Temmuz 2017, Ekim 2017 ve Şubat 2018’de gerçekleştirdiği anket çalışmalarında katılımcılara her zaman “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusu yöneltildi.

Üç ayda bir yapılan ve siyasi partilerin oy durumunu ortaya koyan anketlerde, sonuçlar sürekli değişim gösterdi.

UBP; Temmuz 2016 anketinde yüzde 17.73 olan oy oranını, Ekim 2016’da 19.9’a ve Ocak 2017’de en yüksek oranı olan yüzde 30.69’a yükseltti.

Nisan 2017’de ise çok büyük düşüşle oylarını yüzde 18.3’e gerileten UBP, Temmuz 2017’de az yükselişle oylarını yüzde 18.5’e, Ekim 2017’de ise yüzde 19.01’e çıkardı. Şubat 2018 anketindeki oy oranı ise, büyük düşüşle yüzde 12.93’e geriledi.

CTP’nin yükselişi hasara uğradı

CTP ise altı anket sonucuna göre, oylarını disiplinli bir şekilde artırdı. Ancak son yapılan Şubat 2018 anketinde umduğu rakamı bulamadı ve hükümette olmasına rağmen büyük düşüş yaşadı.

Temmuz 2016’da oy oranı yüzde 10.4 olan CTP’nin bir sonraki anket olan Ekim 2016’da oy oranı yüzde 8.15’e düştü.

Kasım 2016’da Tufan Erhürman’ın partinin genel başkanlığa gelmesinden sonra yapılan Ocak 2017 anketinde ise CTP oy oranını yüzde 9.95’e yükseltmeyi başardı. Bu süreçten sonra da oy oranları hep yükselişe geçen CTP’nin; Nisan 2017’deki oy oranı yüzde 11.4, Temmuz 2017’de 12.65 ve Ekim 2017’de 15.89 oldu.

Ancak, sürekli yükselen ivme Şubat 2018’de düşüş gördü ve oy oranı yüzde 8.62’ye geriledi.

DP’nin oy oranları dengesiz

Dörtlü koalisyonda yer alan DP’nin oy oranları ise UBP, CTP ve HP’ye göre çok düşük ancak TDP’yle aynı oranda.

DP, Temmuz 2016 ve Nisan 2017 anketlerindeki yüzde 1.5 dolaylarındaki oy oranını Ekim 2017’de yüzde 3’ün üzerine çıkarmayı başardı.

Temmuz 2016’da oy oranı yüzde 1.65 olan DP’nin oy oranı tablosu şöyle:

“Ekim 2016 yüzde 2.4, Ocak 2017 yüzde 3.48, Nisan 2017 yüzde 1.4, Temmuz 2017 yüzde 2.34, Ekim 2017 yüzde 3.39 ve Şubat 2018 yüzde 2.72”.

TDP de geriledi

Hükümetteki diğer parti olan TDP ise, son iki anket karşılaştırmasına göre oylarını yarı yarıya düşürdü. TDP’nin bir dönem yüzde 1.7 olan oy oranı yüzde 5’e kadar yükselmişti ancak sonra düşüş yaşamaya başladı.

TDP’nin Temmuz 2016’da yüzde 4.02 olan oy oranı Ekim 2016’da yüzde 3.84’e, Ocak 2017’de yüzde 2.49’a, Nisan 2017’de yüzde 1.7’ye düştü.

Temmuz 2017’de çok iyi yükseliş sağlayan TDP, oy oranını yüzde 5.39’a yükseltti, Ekim 2017’de yüzde 4.43’e düşürdü ve Şubat 2018’de de yüzde 2.72’ye düşürdü.

HP, destekçilerini artırıyor

UBP’yle aralarında geçirgen oy tabanı olan HP ise, siyasi parti listesine hızlı girdi, bir dönem yaşadığı düşüşten sonra son seçimlerde hükümete girme başarısı gösterdi ve bu hızlı yükselişi Şubat 2018 anketinde de sürdürdü ve oy oranını yüzde 12.02 yaptı.

HP, Temmuz 2016’da yüzde 6.86 olan oy oranını Ekim 2016’da yüzde 10.31’e, Ocak 2017’de yüzde 11.19’a yükseltti.

Nisan 2017’de oy oranını yüzde 10.9’a düşüren HP, Temmuz 2017’de yüzde 14.05 olan oylarını, Ekim 2017’de yüzde 8.85’e düşürdü ve Şubat 2018’de yüzde 12.02’ye artırdı.

Diğer partiler

Ankette yer alan diğer partilerin oy oranları şöyle:

“Yeni Kıbrıs Partisi: Temmuz 2016 yüzde 0.47, Ekim 2016 yüzde 0.24, Ocak 2017 yüzde 1.24, Nisan 2017 (yok), Temmuz 2017 yüzde 0.47 ve Ekim 2017 yüzde 0.52, Şubat 2018 yok.

Birleşik Kıbrıs Partisi: Temmuz 2016 ve Ekim 2016 (yok), Ocak 2017 yüzde 0.5, Nisan 2017 (yok), Temmuz 2017 yüzde 0.23 ve Ekim 2017 yüzde 0.78, Şubat 2018 yüzde 0.68.

Kıbrıs Sosyalist Partisi: Temmuz 2016 yüzde 0.47, Ekim 2016 yüzde 0.48, Ocak 2017 (yok), Nisan 2017 yüzde 0.2, Temmuz 2017 yüzde 0.23 ve Ekim 2017 (yok), Şubat 2018 yüzde 0.23.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler: Ocak 2017 yüzde 1.49, Nisan 2017 yüzde 2.4, Temmuz 2017 yüzde 0.47 ve Ekim 2017 yüzde 1.82, Şubat 2018 yüzde 2.04.

Yeniden Doğuş Partisi: Ekim 2017 yüzde 0.26, Şubat 2018 yüzde 0.23”.

Kararsız ve oy kullanmayacaklar fazla

Olası bir seçimde karma oy kullanacağını belirtenlerin oranı ve oy kullanmayacağını ifade edenlerin sayısı son iki anket kıyaslamasına göre arttı.

Karma oy kullanacağını belirtenlerin oranı Temmuz 2016’da yüzde 8.27, Ekim 2016’da yüzde 7.91, Ocak 2017’de yüzde 3.48, Nisan 2017’de yüzde 10.2, Temmuz 2017’de yüzde 7.96, Ekim 2017’de yüzde 7.29’ken bu oran Şubat 2018’de yüzde 13.83 oldu.

Kararsızların oranı ise Temmuz 2016’da yüzde 9.69’ken, Ekim 2016’da yüzde 20.62’ye yükseldi. Ocak 2017’de yüzde 8.46 olan oran, Nisan 2017’de yüzde 16.9’a çıktı, Temmuz 2017’de ise yüzde 13.82’ye düştü. Ekim 2017’deki oran yüzde 17.19’ne Şubat 2018’de yüzde 20.41’e çıktı.

Temmuz 2016’da yüzde 40.43’lük kesim “seçimde oy kullanmayacağım” derken, Ekim 2016’da bu oran yüzde 26.14’e düştü Ocak 2017’de yüzde 27.11’e çıktı. Bu oranlar Nisan 2017’de yüzde 25.9, Temmuz 2017’de yüzde 23.89, Ekim 2017’de 20.57 ve Şubat 2018’de yüzde 23.58 oldu.

Yücel: UBP’den kaçan oylar HP’ye gidecek

CMIRS Direktörü Mine Yücel, seçim döneminden sonra ilk anket olması ve yaklaşan yerel seçimler adına önemli sonuçları bir çalışma yaptıklarını söyledi.

UBP’nin bu dönemde seçim sonuçlarına kıyasla önemli bir düşüş sergilediğini ifade eden Yücel, buna karşılık Halkın Partisi’nin oy oranlarında ciddi artışlar gözlemlendiğini belirtti. Yücel, “Bu da aslında UBP’den kaçan oyların Halkın Partisi’nde toplanacağını göstermektedir” dedi.

CTP’nin seçim döneminde almış olduğu oyu koruduğunu ifade eden Yücel, TDP ve DP’de yüzde 1/2 oranında oynamalar görülmüş olmasına rağmen oylarını koruduklarını kaydetti. Yücel, YDP’nin seçim döneminde de anketlerde görünmeyen bir parti olduğunu ve bu özelliğini Şubat 2018 anketinde de koruduğunu belirtti.

Mine Yücel, “karma” ve “kararsız” oyların bu çalışmada da yüksek olduğa dikkat çekerek “Son dönemde dillendirilmeye başlamış bir seçenek de geniş ittifakla belediye seçimlerine girmek seçeneğidir. Bu seçeneğin şu anda toplum gözünde ciddi anlamda olumlu karşılanabileceğini bu çalışma bize göstermiştir” dedi.

Geniş tabanlı koalisyonun toplum gözünde çok olumlu ve iyimser bir sonuç yarattığını ifade eden Yücel, “Bu sonuçlar toplumun geniş tabanlı belediye ittifaklarına da sıcak bakabileceğini göstermektedir” dedi.

(kıbrıs)