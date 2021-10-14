  • BIST 1.413,540
  • Altın 525,70
  • Dolar 9,0750
  • Euro 10,4850
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Belediye ve Çevre Dairesi'nin yapamadığını Cemil Öğretmen yaptı

» »
Aylar önce çevre kirliliğini görüntüleyen Yıltan Taşçı "Helal olsun sana Cemil Öğretmen... Dipkarpaz Belediyesi'nin ve/veya Çevre Dairesi'nin aylardır toplamadığı çöpü sen topladın." diyerek öğretmen Cemil Gürsel'e teşekkür etti.
Belediye ve Çevre Dairesi'nin yapamadığını Cemil Öğretmen yaptı

Yıltan Taşçı'nın işte o paylaşımı:

DİPKARPAZ BELEDİYESİ'NİN VE/VEYA ÇEVRE DAİRESİ'NİN YAP(A)MADIĞINI ÖĞRETMEN CEMİL GÜRSEL YAPTI. HELAL OLSUN CEMİL ÖĞRETMENE...

Cemil Gürsel, 10 yıldır Dipkarpaz İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan yurtsever bir kardeşimiz.

Dün öğleden sonra, fırsat bulup Apostolos Andreas Manastır'nın çevresindeki çöpleri topladı ve 9 torbaya doldurdu. Yaklaşık 4-5 torbalık çöpü de önümüzdeki günlerde toplayacak.

Aylardır yayınladığım rezaletin fotoğrafının yanına dün bana gönderdiği fotoğrafı da koyarak sizlerle paylaşıyorum.

Helal olsun sana Cemil Öğretmen... Dipkarpaz Belediyesi'nin ve/veya Çevre Dairesi'nin aylardır toplamadığı çöpü sen topladın.

Seninle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sana.İyi ki varsın.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 bin 493 köpek balığı yüzgecine el konuldu25 Eylül 2021 Cumartesi 22:02
  • Dünya Meteoroloji Örgütü’nden ürküten açıklama23 Eylül 2021 Perşembe 10:04
  • ‘İklim krizi milyonlarca kişiyi köleliğe ve insan kaçakçılığına zorluyor’20 Eylül 2021 Pazartesi 12:42
  • İklim değişikliği: Sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıktığı gün sayısı, 40 yılda iki katına çıktı14 Eylül 2021 Salı 15:15
  • Geçen yıl rekor sayıda çevre hakları savunucusu öldürüldü13 Eylül 2021 Pazartesi 12:29
  • “Yaban Hayatı Destekleyelim” Etkinliği Düzenleniyor10 Eylül 2021 Cuma 14:58
  • BM'den "küresel ısınma" uyarısı: Hiçbir ülke güvende değil07 Eylül 2021 Salı 15:10
  • Bilim insanları: Dünyayı etkileyecek yanardağ patlamaları yakın06 Eylül 2021 Pazartesi 21:15
  • Rusya'da her yıl milyarlarca ton buzul eriyor06 Eylül 2021 Pazartesi 19:23
  • Kim Jong-un'dan iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı05 Eylül 2021 Pazar 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti