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Belediye yapmışsa ‘Yazıklar olsun’

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Belediye yapmışsa ‘Yazıklar olsun’
KKTC’nin genelinde kedi ve köpek zehirleme olayları sıklıkla devam ediyor.

Taner ULUTAŞ

Dünyanın sadece insanlara ait olmadığını öğrenemeyen bazı insanlara görevleri bu canlıların yaşamını idame ettirmekte olan bazı belediyelerin de katıldığı öne sürülüyor.

TDP Milletvekili Adayı, YDÜ öğretim görevlilerinden Ediz Tuncel’in ev içerisinde beslediği ancak biran dışarı çıkan küçük köpeğinin, sokağa bırakılan zehirli eti yemesi sonrasında zehirlenerek öldüğü öğrenildi.

Ediz Tuncel, sosyal medyada yaptığı paylaşımında, çocuğumun evdeki tek arkadaşına, bir insandan çok daha vefalı, sadık ve akıllı bir güzel hayvana, çöp bile karıştırmayan, yemek saatini bekleyen bu zavallı hayvana bunu yapan hayvan bozuntusu yaratıkları elime geçirirsem analarından doğduklarına pişman edeceğim diyerek tepki göstertti.. 

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, Ediz Hocanın köpeğinin yanısıra bazı köpeklerin daha zehirlenerek öldüğünü öğrendik. Birçok vatandaş, Lefke Belediyesinde çalışan bazı kişilerin, bazı bölgelere zehirli et attıklarını öne sürüyor.

Bu iddialar doğru ise sokak hayvanlarını, yapacakları barınaklar ile yaşatacak olan belediyelerin bu hayvanları zehirleyerek öldürmesi kabul edilmez. Belediye çalışanları bunu yapmışsa o Lefke Belediyesi çalışanlarına da  ‘Yazıklar olsun’  dedi.

Ayni kaynak, Lefke’de birçok kez sokak hayvanlarını öldürme yerine kısırlaştıralım ve çoğalmalarını önleyelim önerisinde bulunduk. Ancak bu önerilerimiz karşılıksız kaldı. Sokak köpeklerini zehirleyerek öldürmek soruna çare olmaz. Bizce bu vahşettir ifadesinde bulundu.

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