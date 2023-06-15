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Belediye zabıtalarına “fiyat denetimi” yetkisi veriliyor

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Bakanlar Kurulu, gerekli görülmesi durumunda belediye zabıtalarının da fiyat denetimi yapabilmesi yönünde karar üretti.
Belediye zabıtalarına “fiyat denetimi” yetkisi veriliyor

Bakanlar Kurulu, belediye zabıtalarının fiyat ve etiket denetimi yapabilmesine olanak sağlayan bir karar üretti. 

Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre, marketlerde ve işletmelerde Ticaret Dairesi memurları tarafından yapılan fiyat denetimlerini “gerekli görülmesi halinde” belediye zabıtları da yapabilecek. 

Zabıtaların fiyat denetimi noktasında görevlendirilmesinde ise Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkili olacak. 

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