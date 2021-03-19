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Belediyede %20 zam yapılarak maaşlar 8 bin lira seviyesine yükseldi.

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Yapılan zammın dışında, kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir gün, her ayın belli bir günü regl ve menopoz izni verilecek. LGBTIQ+ bireylere de Onur Yürüyüşü'nde bir gün izin verilecek.
Belediyede %20 zam yapılarak maaşlar 8 bin lira seviyesine yükseldi.

Dersim Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında, toplu sözleşme imzalandı. Belediye meclis salonunda düzenlenen toplu sözleşme imza törenine, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Canan Ay Doğan ile Ümit Kaya, DİSK Genel İş Tunceli Temsilcisi Şükran Yılmaz Koç ve işçiler katıldı.

İmzalanan sözleşmeyle, belediyede 63 kadrolu çalışana yüzde 20 zam yapılarak maaşlar 8 bin lira seviyesine yükseldi. Yapılan zammın dışında, kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir gün, her ayın belli bir günü regl ve menopoz izni verilecek. LGBTIQ+ bireylere de Onur Yürüyüşü'nde bir gün izin verilecek.

İmza töreninde konuşan Maçoğlu, "Biz de regl, menopoz, Onur Haftası, 8 Mart gibi, kadınların eşit temsiliyetiyle ilgili, kesin protokol kararlarımız söz konusu. Sosyal açıdan da yemek ve kira yardımında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir çalışmamız oldu. Bakış açınız, işçilerin ve onların sendikasıyla ilişkileriniz iyi olursa, güzel bir çalışma yürütebilirsiniz. Burada sendikadaki arkadaşların bizimle diyaloğu çok iyi. Gerçekten birbirimizi anladık. Bir önceki dönem yüzde 13 zam verdik, bu dönem de yüzde 20 oranında zam verdik. Gönül isterdi ki, bütçemiz daha iyi olsun ve işçimize hak ettiğini çok daha fazlasını verelim. İşçiler ve memurlar sınırın hep altında kalıyor. Ama yaptığımız zamlarla, bazı işçilerimiz 8 bin TL'nin üstünde, bazıları da 8 bin TL'ye çok yakın maaş alacak. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

 

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