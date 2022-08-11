Belediyede örgütlü sendikalar, Cumhuriyet Meclisi'nde

Cumhuriyet Meclisi İdari İşler Komitesi’nde görüşülen “yerel yönetimler reformu” ile ilgili belediyede örgütlü sendikalar, basına açıklama yaptı.

YALINKAYA: BU DAYATMALARI REDDEDİYORUZ

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, reform adı altında sayı üzerinden belediyelerin birleştirilmesinin söz konusu olduğunu söyledi.

Yapılmak istenenin hükümete de dayatıldığını, hükümetin ise ‘gariban’ı oynadığını belirten Yalınkaya, “Bu dayatmaları reddediyoruz” dedi.

“HÜKÜMET YENİ BİR KAOS ORTAMI YARATMAYA ÇALIŞIYOR”

Hükümetin yeni bir kaos ortamı yaratmaya çalıştığını belirten Yalınkaya, “Ülkenin başbakan bile atanmıştır, seçilmiş değil... Burası milletin meclisiyle biz de milletin bir parçasıyız ve komiteye gireceğiz” dedi.

AŞAM: KONUŞTUĞUMUZ HER ŞEY HAVADA KALDI

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Genel Başkanı Koral Aşam ise “yerel yönetimler reformu” için oluşturulan Ad-Hoc komitede uzlaşılan her şeyin havada kaldığını söyledi. Hükümetin çoğunluğunu kullanarak “Belediyeler reformu”nu komiteden geçirmek istediğini ifade eden Aşam, “Sayı belirlemeyi reform sanıyorlar” dedi.