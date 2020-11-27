Belediye'den Uyarı:Belediye personeliyim deyip borç para isteyen şahsa dikkat

Esentepe Belediyesi'nden yapılan duyuruda vatandaşlara, kendisini belediye personeli olarak tanıtıp para isteyen şahısa karşı dikkatli olmaları ve polise bildirmeleri çağrısı yapıldı.
Açıklama şöyle;
Bölgemizde Esentepe Belediyesi personeli olduğunu söyleyip borç para isteyen 30 yaşlarında siyah kiralık araç kullanan şahıs evleri geziyor. Bu şahsa itibar edilmeyip Esentepe polis karakoluna ulaşılmasını rica ederiz
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