 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Belediyeler Birliği AB’de temaslarda bulunacak

» »
Belediyeler Birliği AB’de temaslarda bulunacak
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden bir heyet, Strazburg’da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katılacak, ardından Brüksel’de Avrupa Birliği Kıbrıs Masası Şefi ile bazı projeleri görüşecek.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle’den oluşan heyet, Strazburg ve Brüksel’de temaslarda bulunacak.

Heyet, Strazburg’da, Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Konseyi Başkanlığı döneminde 28-30 Mart tarihleri arasında yer alacak 32’nci Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde komite toplantılarına katılacak, bazı üst düzey temaslar yapacak.

Heyet daha sonra Brüksel’de 30 Mart’ta Avrupa Birliği Kıbrıs Masası Şefi Kjartan Bjornsson ile bir araya gelecek, görüşmenin gündeminde Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan proje ve yatırımlar bulunuyor. Bu toplantıya Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de katılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meclis yarın yasama görevini yerine getirmek üzere toplanacak26 Mart 2017 Pazar 10:21
  • Büyükkonuk'ta "deve güreşi" yapılıyor!26 Mart 2017 Pazar 09:56
  • Orman Dairesi'ne ait araç devrildi!25 Mart 2017 Cumartesi 18:04
  • KTGB’de tüzük kurultayı25 Mart 2017 Cumartesi 13:45
  • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin yeni genel sekreteri Hüseyin Köle25 Mart 2017 Cumartesi 11:47
  • Ersoy, 3. Kez Eupra Genel Sekreterliğine Seçildi25 Mart 2017 Cumartesi 11:33
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu BRT'ye konuştu25 Mart 2017 Cumartesi 10:49
  • Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Görüşme masasına yeniden dönmek asla kabul edilemez ve kabul edilmemeli”25 Mart 2017 Cumartesi 10:45
  • Bugün Detay'ın manşetinde ne var?25 Mart 2017 Cumartesi 08:32
  • KTOEÖS'ün yeni başkanı belli oldu!24 Mart 2017 Cuma 18:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti