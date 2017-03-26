Belediyeler Birliği AB’de temaslarda bulunacak

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden bir heyet, Strazburg’da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katılacak, ardından Brüksel’de Avrupa Birliği Kıbrıs Masası Şefi ile bazı projeleri görüşecek.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle’den oluşan heyet, Strazburg ve Brüksel’de temaslarda bulunacak.

Heyet, Strazburg’da, Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Konseyi Başkanlığı döneminde 28-30 Mart tarihleri arasında yer alacak 32’nci Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde komite toplantılarına katılacak, bazı üst düzey temaslar yapacak.

Heyet daha sonra Brüksel’de 30 Mart’ta Avrupa Birliği Kıbrıs Masası Şefi Kjartan Bjornsson ile bir araya gelecek, görüşmenin gündeminde Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan proje ve yatırımlar bulunuyor. Bu toplantıya Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de katılacak.