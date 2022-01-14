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Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar Dr. Küçük’ün Ölüm Yıl Dönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı

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Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar Dr. Küçük’ün Ölüm Yıl Dönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı
Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar Dr. Küçük’ün Ölüm Yıl Dönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı. 

Özçınar, mesajında, “Ömrünü Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adayan yol göstericimiz Dr. Küçük’ün tarihe altın harflerle yazılan adı, hatırası ve verdiği mücadeleyi bundan sonraki nesillere aktarıp, yaşatmak hepimizin görevidir” ifadelerine yer verdi.

Özçınar, “Alçak gönüllülüğü ve yardımseverliğiyle gönüllerde taht kuran, her zaman gururla hatırlayacağımız Büyük Lider Dr. Küçük’ün, inanç ve fedakarlıkla verdiği mücadele asla unutulmayacaktır” dedi.

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