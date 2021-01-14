Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, Dr Küçük’ün Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 37. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Küçük’ü saygıyla andıklarını kaydeden Özçınar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Verdiği onurlu mücadele ile Kıbrıs Türkü’nü karanlıktan aydınlığa çıkaran çok kıymetli, büyük devlet adamı, Dr. Küçük’ün anısını genç nesillere gururla aktarıp, yaşatmak hepimizin görevidir. Dr. Küçük, tüm hayatını Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesine adayarak, yardımseverliği ile gönüllerde çok özel bir yere sahip olmuştur. Asla unutulmayacak olan liderimiz Dr. Küçük’ü özlem ve rahmetle anarken yüce hatırası önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.”