Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar Dünya Çocuk Günü'nü kutladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı, “tüm çocuklarımızın içtenlikle gülümseyebildiği, sevgi ve barış içinde yaşayacakları bir dünya” temenni etti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar,, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Dünya Çocuk Günü’nün, çocukların refahını ilgilendiren konulara odaklanmak ve haklarına dikkat çekmek amacı taşıyan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) aldığı karar doğrultusunda kutlanan çok anlamlı bir gün olduğuna işaret eden Özçınar, şunları kaydetti:

“Kalbi iyilikle çarpan, gülüşleri ve saf sevgileriyle hayatımıza anlam katan çocuklarımızın eşit şartlarda bir yaşam sürebilmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu da, ancak biz büyüklerin çabaları ve yaratılan farkındalıkla olacaktır. Toplumların yarınını oluşturan çocuklarımızın geleceği için, biz büyüklere düşen en önemli görev, onların hakları için mücadeleyi sonuna kadar sürdürmektir.”