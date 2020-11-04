Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar İzmir’e Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar İzmir’de yaşanan deprem dolayısıyla duyduğu üzüntüyü ifade ederek, başta İzmir halkı olmak üzere Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar İzmir’de yaşanan deprem dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne birer mesaj gönderdi.

Özçınar’ın mesajı şöyle; “Ege bölgesinde meydana gelen ve Türkiye’nin güzel şehri İzmir’de büyük yıkıma neden olan deprem Kıbrıs Türk halkı olarak hepimizi derinden üzmüştür. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Yaraların en kısa zamanda sarılması temennisiyle geçmiş olsun dileklerimi sunar, tüm bölge ve Türkiye’ye başsağlığı dilerim.