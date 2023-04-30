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Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’ın 1 Mayıs mesajı…

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’ın 1 Mayıs mesajı…

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, tüm dünyada çalışma koşullarının daha iyi hale gelmesi temennisiyle, başta belediye çalışanları olmak üzere, tüm işçiler, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

Özçınar, 1 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“1 Mayıs, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.

1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde işçilerin 8 saatlik iş günü talebiyle başlattıkları grevlerle verilen mücadele sırasında çıkan olaylar nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Bugün ise 1 Mayıs, dünya genelinde işçi sınıfının mücadelelerinin ve kazanımlarının hatırlanıp kutlandığı bir gün haline geldi.

İşçi hakları, insan haklarıdır ve bu hakların korunması için mücadele eden tüm emekçilerin mücadeleleri saygıyla anılmalıdır.

Tüm dünyada çalışma koşullarının daha iyi hale gelmesi temennisiyle, başta halka en iyi hizmet için emek veren tüm belediye çalışanlarımız olmak üzere, tüm işçiler, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlarım.”

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