Belediyeler Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 73’üncü Genel Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeler Birliğinden verilen bilgiye göre, Genel Yönetim Kurulu, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında toplandı.

Toplantıda ilk olarak Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. Bakanlar Kurulu tarafından sunulan Belediyelerin ve Bölge Sular Komitesi’nce Oluşturulan Sulama Birliklerinin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na Olan Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve Belediyelerin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile Yapılandırılan Su Kuyuları Motorlarının Elektrik Borçlarının Maliye Bakanlığı Tarafından Üstlenilmesi Hakkındaki Yasa Gücündeki Kararname değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Belediyeler Birliği’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.