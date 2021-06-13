Belediyeler Birliği Heyeti Konya’ya gitti

Ziyaret, K. T. Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda iş birliğini artırmak amacıyla 11 Şubat’ta imzalanan işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştiriliyor.

K. T.Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle yer alıyor.

13-16 Haziran tarihleri arasında Konya’da bulunacak olan K. T. Belediyeler Birliği Heyeti, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a da resmi birer ziyaret gerçekleştirecek.

Heyet, ayrıca uzmanların Çevre, Sıfır Atık, Tarımsal Hizmet Çalışmaları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Gençlik Projeleri ve Ulaşım gibi konularda sunumlarının yer alacağı İstişare ve Tecrübe Paylaşımı Programına katılacak.