Belediyeler Birliği İle Çukurova Belediyeler Birliği Arasında Protokol İmzalandı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Çukurova Belediyeler Birliği arasında işbirliği ve kardeşlik protokolü imzalandı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Çukurova Belediyeler Birliği arasında işbirliği ve kardeşlik protokolü imzalandı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nde yer alan İmza törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Tatar’ın şahitliğinde imzalanan protokole, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Kara imza koydu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, imza töreninde yaptığı konuşmada, anlamlı bir protokole imza koyulduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki bağların, kültürel ekonomik sosyal aktivitelerin gelişmesine önem verdiğini ifade eden Tatar, Türkiye’nin her zaman her alanda KKTC’nin yanında olduğunu, bu yüzden karşılıklı ilişkilerin güçlü olmasının KKTC’nin geleceği ve kalkınması açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Halka güzel hizmetler sunmanın en büyük görevleri olduğunu ifade eden Tatar, Protokolün imza aşamasına gelene kadar emek veren herkese teşekkür etti.

Tatar, aradaki bağların güçlenmesinin, KKTC’nin güçlü kaliteli hizmetlerle kalkınması ve gelişmesi bakımdan önemli olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin desteği ve katlısıyla Doğu Akdeniz’de güçlü bir şekilde devlet çatısı altında yaşamını sürdürdüğünü kaydetti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti belediyeleri arasındaki işbirliği çalışmaları ve ortak projelerin devam ettiğini ifade etti.

Özçınar, bugün de Çukurova Belediyeleri ile kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek için yaptıkları çalışmanın imza törenini düzenlediklerini belirterek, yaptıkları çalışmaya destek veren Tatar’a teşekkür etti, güç moral verdiğini söyledi.

Özçınar, Belediyeler olarak çocuk kadın yaşlı ve her canlıya hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade etti.

Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Kara da, Tatar’a desteği ve katılımından ötürü teşekkür etti, Onur duyduklarını söyledi.

Kara, bugün bu iyi niyet protokolünü imzalamaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, Bilgi tecrübe paylaşımı ile Kıbrıs’taki belediyelerin halka daha kaliteli hizmet vermesini sağlayacaklarını söyledi.