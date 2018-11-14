Belediyeler Birliği: KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururu ve coşkusunu yaşıyoruz”

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş ve bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan devletin 35 yılda büyük yol kat ettiğini söyleyerek, “Bu günlere ulaşmamızda Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü varlığı ve desteği çok büyüktür” dedi.

Acı ve kayıpların asla unutulmayacağını dile getiren Özçınar, kendi devlet çatısı altında yaşayan Kıbrıs Türk Halkının geçmişi unutmadan, geleceğe güvenle bakarak yoluna devam edeceğini belirtti.

Özçınar, “Devletimizin yaşaması, daha çok güçlenmesi için birlik ve beraberlik içinde daha da çok çalışmak gerektiğini vurgular, KKTC’nin 35’inci kuruluş yılını içtenlikle kutlarım” dedi.