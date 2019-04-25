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Belediyeler Birliği: “Sivrisineklerle mücadele en temel belediyecilik görevimiz. halkın da mücadeleye dahil olması önemli”

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, bu yılki yağışlarla birlikte sulak alanların boyutları ve sayısının kontrolsüz şekilde arttığını belirterek, sivrisineklerle mücadelenin en temel belediyecilik görevleri olduğunu vurguladı.
Belediyeler Birliği: “Sivrisineklerle mücadele en temel belediyecilik görevimiz. halkın da mücadeleye dahil olması önemli”

Belediyeler Birliği açıklamasında, sivrisinekler için üreme alanı oluşturan  sulak alanların tespiti ve bu alanlarda düzenli olarak insan sağlığına, çevreye ve diğer canlılara zararı olmayan bakteri kökenli biyolojik ürünlerle belediyelerin  ekipleri tarafından sivrisinek mücadelesi yapılmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Sivrisineklerle mücadelelerin başarıya ulaşması için halkın mücadeleye dahil olmasının  çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, bahçelerdeki  kovalarda, varillerde,  her çeşit kaplarda 1 haftadan fazla bekleyen suların boşaltılması, kırık rögar kapaklarının onarılması, su depolarının kapaklarının kapatılmasının  evlerin  çevresinde sivrisinek üremesini engelleyeceği belirtildi.

Açıklamada, rahat bir yaz geçirmek ve sivrisineklerden bulaşabilecek olası hastalıkları önleyebilmek için belediyelerin halkla  el ele mücadele etmesinin büyük önem arz ettiği kaydedildi.

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